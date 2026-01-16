80é Congrès de la FNSEA Parc des expositions de Caen Caen

80é Congrès de la FNSEA

Après que la Normandie ait accueilli en 1979 le congrès en FNSEA, le Calvados et la Manche ont décidé de s’unir pour organiser le 80e congrès du réseau national en 2026. Il aura lieu les 31 mars, 1er et 2 avril à Caen. Pas moins de 1 200 congressistes sont attendus. Un beau défi à relever , concèdent les deux FDSEA .

After Normandy hosted the FNSEA congress in 1979, Calvados and Manche have decided to join forces to organise the 80th congress of the national network in 2026. It will take place on 31 March, 1 and 2 April in Caen. No fewer than 1,200 delegates are expected to attend. A great challenge

