80ème anniversaire 1945-2025 à Montoire-sur-le Loir – Montoire-sur-le-Loir, 29 mai 2025 07:00, Montoire-sur-le-Loir.

Loir-et-Cher

80ème anniversaire 1945-2025 à Montoire-sur-le Loir Avenue de la République Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-29

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-05-29

Vivez un week-end unique, riche en commémorations, défilés militaires et animations historiques entre Château-Renault et Montoire-sur-le Loir !

80ème anniversaire 1945-2025 à Montoire-sur-le Loir. Du 29 mai au 1er juin 2025, un programme riche et varié, mêlant recueillement et moments festifs, animera les villes de Château-Renault et Montoire-sur-le Loir. Une belle occasion de raviver le souvenir et de rendre hommage à cet épisode majeur de notre histoire. Programme complet du week-end à découvrir ci-dessous. .

Avenue de la République

Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire paixetmemoire1945@gmail.com

English :

Enjoy a unique weekend of commemorations, military parades and historical events between Château-Renault and Montoire-sur-le Loir!

German :

Erleben Sie ein einzigartiges Wochenende mit vielen Gedenkfeiern, Militärparaden und historischen Veranstaltungen zwischen Château-Renault und Montoire-sur-le-Loir!

Italiano :

Godetevi un weekend unico di commemorazioni, parate militari ed eventi storici tra Château-Renault e Montoire-sur-le Loir!

Espanol :

Disfrute de un fin de semana único de conmemoraciones, desfiles militares y acontecimientos históricos entre Château-Renault y Montoire-sur-le Loir

L’événement 80ème anniversaire 1945-2025 à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir a été mis à jour le 2025-05-14 par OT de Vendome Territoires Vendomois