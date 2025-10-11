80ème Congrès du groupement philatélique Centre Ouest Espace Lunesse Angoulême

80ème Congrès du groupement philatélique Centre Ouest

Espace Lunesse 40 Rue Paul Mairat Angoulême Charente

Début : 2025-10-11 09:15:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

2025-10-11 2025-10-12

Lors du congrès, exposition philatélique ouverte au public timbres, enveloppes, cartes postales et autre documents philatéliques.

Espace Lunesse 40 Rue Paul Mairat Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 98 29 95 eliane@demerges.fr

English :

Philatelic exhibition open to the public: stamps, envelopes, postcards and other philatelic documents.

German :

Während des Kongresses: Öffentliche Briefmarkenausstellung: Briefmarken, Umschläge, Postkarten und andere philatelistische Dokumente.

Italiano :

Durante il congresso, mostra filatelica aperta al pubblico: francobolli, buste, cartoline e altri documenti filatelici.

Espanol :

Durante el congreso, exposición filatélica abierta al público: sellos, sobres, tarjetas postales y otros documentos filatélicos.

