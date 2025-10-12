80m2 Rue de la Mairie, la couarde 79370 Prailles La Couarde Prailles-la-Couarde

80m2 Dimanche 12 octobre, 15h00 Rue de la Mairie, la couarde 79370 Prailles La Couarde Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-12T15:00 – 2025-10-12T16:30

Fin : 2025-10-12T15:00 – 2025-10-12T16:30

À VENDRE maison plain-pied 80m2, 2 chambres, salon, séjour, cuisine et commodités. Construction semi-traditionnelle en mitoyenneté avec beau potentiel. Quartier plus ou moins animé.

Agrandissement possible dans la mesure de votre imagination.

Visites au sol sur rendez-vous.

Avec : Sébastien Coutant et Mathieu Texier

Une phabrication Opus et Cie : imaginée par Pascal Rome et bricolée dans la bonne humeur avec Sébastien Coutant, Chantal Joblon, Ronan Letourneur, Thierry Simounet, Mathieu Texier et Ema Veïn

Graffitiste : Tezzer

Administration : Aurore Giraud et Rosalie Laganne

OpUS

Tezzer