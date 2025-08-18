81 ans de la Libération du Pays Foyen Sainte-Foy-La-Grande / Pineuilh Place Gambetta Sainte-Foy-la-Grande

81 ans de la Libération du Pays Foyen Sainte-Foy-La-Grande / Pineuilh
lundi 18 août 2025.

Place Gambetta Sainte-Foy-la-Grande

Gratuit

18 août 2025

fin : 2025-08-18

2025-08-18

[Commémoration de la Libération du Pays Foyen]

Lundi 18 août 2025 marquera le 81ème anniversaire de la Libération de Sainte-Foy-la-Grande et du Pays Foyen.

Une cérémonie est organisée pour commémorer cet événement. Outre le fleurissement des stèles et la prise de parole, plusieurs actions sont organisées par les Anciens Combattants musique militaire, véhicules anciens et accompagnement par une violoncelliste.

RDV à 9h devant la mairie de Sainte-Foy-la-Grande, pour départ du cortège. .

Place Gambetta Mairie Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 10 84 animation@saintefoylagrande.fr

