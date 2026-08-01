82 ans de la Libération du Pays Foyen Sainte-Foy-La-Grande Place Gambetta Sainte-Foy-la-Grande
mardi 18 août 2026 · Place Gambetta · Sainte-Foy-la-Grande
Informations pratiques
Sainte-Foy-la-Grande
82 ans de la Libération du Pays Foyen Sainte-Foy-La-Grande
Place Gambetta Mairie Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 09:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
[Commémoration de la Libération du Pays Foyen]
Mardi 18 août 2026 marquera le 82ème anniversaire de la Libération de Sainte-Foy-la-Grande et du Pays Foyen.
Une cérémonie est organisée pour commémorer cet événement. Outre le fleurissement des stèles et la prise de parole, plusieurs actions sont organisées par les Anciens Combattants musique militaire, véhicules anciens (civils et militaires Place de la Mairie).
Exposition sur la Résistance (Hall de la Mairie).
RDV à 9h devant la mairie de Sainte-Foy-la-Grande, pour départ du cortège. .
Place Gambetta Mairie Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 10 84 animation@saintefoylagrande.fr
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English : 82 ans de la Libération du Pays Foyen Sainte-Foy-La-Grande
L’événement 82 ans de la Libération du Pays Foyen Sainte-Foy-La-Grande Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-08-11 par OT du Pays Foyen
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