Trévières

82ème anniversaire de la Libération

Le Bourg Trévières Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 10:00:00

fin : 2026-06-09 12:00:00

Date(s) :

2026-06-09

La mairie de Trévières organise une cérémonie pour le 82ème anniversaire de la Libération.

La mairie de Trévières organise une cérémonie pour le 82ème anniversaire de la Libération au Jardin de l’Eglise, au monument aux morts puis à la salle des fêtes. .

Le Bourg Trévières 14710 Calvados Normandie +33 2 31 22 50 44

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English : 82ème anniversaire de la Libération

The Trévières Town Hall is organising a ceremony to mark the 82nd anniversary of the Liberation.

L’événement 82ème anniversaire de la Libération Trévières a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Isigny-Omaha