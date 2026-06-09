82ème anniversaire de la Libération Trévières
82ème anniversaire de la Libération Trévières mardi 9 juin 2026.
Trévières
82ème anniversaire de la Libération
Le Bourg Trévières Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 10:00:00
fin : 2026-06-09 12:00:00
Date(s) :
2026-06-09
La mairie de Trévières organise une cérémonie pour le 82ème anniversaire de la Libération.
La mairie de Trévières organise une cérémonie pour le 82ème anniversaire de la Libération au Jardin de l’Eglise, au monument aux morts puis à la salle des fêtes. .
Le Bourg Trévières 14710 Calvados Normandie +33 2 31 22 50 44
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English : 82ème anniversaire de la Libération
The Trévières Town Hall is organising a ceremony to mark the 82nd anniversary of the Liberation.
L’événement 82ème anniversaire de la Libération Trévières a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Isigny-Omaha