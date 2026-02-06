82ème anniversaire du Massacre du Pont Lasveyras Beyssenac

82ème anniversaire du Massacre du Pont Lasveyras

Pont Lasveyras Beyssenac Corrèze

Cérémonie de commémoration du 82ème anniversaire du Massacre du Pont Lasveyras.

En février 1944, le Moulin du pont Lasveyras, situé sur les bords de l’Auvezère à Beyssenac, hébergeait environ une cinquantaine de jeunes réfractaires au STO.

Le 16 février 1944, au petit matin, un détachement allemand les surprend. Suite au massacre: 34 exécutés sur place, 13 déportés dont 6 morts en déportation , 7 survivants

3 rescapés.

Tous ces jeunes hommes étaient en attente de former le Bataillon Violette, bataillon qui se formera en juin 1944. .

Pont Lasveyras Beyssenac 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 31 77 mairie@beyssenac.com

