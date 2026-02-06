82ème anniversaire du Massacre du Pont Lasveyras Beyssenac
82ème anniversaire du Massacre du Pont Lasveyras Beyssenac lundi 16 février 2026.
82ème anniversaire du Massacre du Pont Lasveyras
Pont Lasveyras Beyssenac Corrèze
Cérémonie de commémoration du 82ème anniversaire du Massacre du Pont Lasveyras.
En février 1944, le Moulin du pont Lasveyras, situé sur les bords de l’Auvezère à Beyssenac, hébergeait environ une cinquantaine de jeunes réfractaires au STO.
Le 16 février 1944, au petit matin, un détachement allemand les surprend. Suite au massacre: 34 exécutés sur place, 13 déportés dont 6 morts en déportation , 7 survivants
3 rescapés.
Tous ces jeunes hommes étaient en attente de former le Bataillon Violette, bataillon qui se formera en juin 1944. .
