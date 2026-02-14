83 – Matinée technique : Vitipastoralisme et Sols viticoles : retours d’expériences en Provence, Domaine de La Fouquette, Les Mayons

83 – Matinée technique : Vitipastoralisme et Sols viticoles : retours d’expériences en Provence Mardi 24 février, 08h30 Domaine de La Fouquette Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Elle s’appuie sur 2 démarches concrètes menées en région Provence, associant viticulteurs, éleveurs et acteurs techniques du territoire.

Rendez-vous mardi 24 février de 8h30 à 12h au domaine de La Fouquette aux Mayons

AU PROGRAMME

Accueil café (8h30)

Projet Viti Pasto et EVE (8h45 – 10h00)

Présentation des résultats d’essais

Témoignage du binôme viticulteur–éleveur (Jean-Pierre Daziano, Domaine de la Fouquette)

Intervenants : Chambre d’Agriculture du Var & CERPAM.

Cette séquence permettra d’aborder les intérêts, les limites et les conditions de réussite du pâturage ovin dans les vignes.

Parcelle de démonstration ADAM (10h00 – 12h00)

Observations et analyse de fosse pédologique

Découverte d’une parcelle multi-leviers (ADAM) , testant différentes stratégies combinées pour renforcer la résilience des vignes face au changement climatique

Intervenants : Syndicat des Côtes de Provence & Société du Canal de Provence

Les participants pourront s’approprier des références concrètes et des leviers techniques à appliquer sur leurs parcelles.

À partir de 12h00 | Buffet déjeunatoire

Moment convivial d’échanges entre participants et intervenants

Inscription :

L’inscription à cette matinée technique est obligatoire. Attention, le nombre de places est limité à 20 personnes et réservé aux viticulteurs.

Contact : Lise MARTIN, Conseillère Viticole, Référente Bio Viticulture PACA, Ingénieure Réseau DEPHY FERME Ecophyto Viticulture à la Chambre d’Agriculture du Var : lise.martin@var.chambagri.fr – 06 60 82 45 80

Action inscrite dans le cadre du réseau DEPHY (Fermes DEPHY – plan Écophyto) et du projet VITILIENCE Provence ADAM et EVE .

Domaine de La Fouquette 74 Chemin de la Fouquette, Les Mayons (83) Les Mayons 83340 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dans un contexte de recherche de pratiques viticoles résilientes et économes en intrants, cette matinée propose un retour d’expériences sur le vitipastoralisme et la gestion des sols en viticulture. vitipastoralisme fosses pédologiques