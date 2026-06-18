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83ÈME FESTIVAL DES DANSES ET MUSIQUES DU MONDE Amélie-les-Bains-Palalda

83ÈME FESTIVAL DES DANSES ET MUSIQUES DU MONDE Amélie-les-Bains-Palalda

83ÈME FESTIVAL DES DANSES ET MUSIQUES DU MONDE Amélie-les-Bains-Palalda mercredi 5 août 2026.

Ville : 66110 Amélie-les-Bains-Palalda

Département : Pyrénées-Orientales

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Tarif :

Amélie-les-Bains-Palalda

83ÈME FESTIVAL DES DANSES ET MUSIQUES DU MONDE

Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-05

Festival des Danses et Musiques du Monde Du mercredi 05 au Dimanche 09 août 2026
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Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

World Dance and Music Festival Wednesday, August 5 through Sunday, August 9, 2026

L’événement 83ÈME FESTIVAL DES DANSES ET MUSIQUES DU MONDE Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2026-06-15 par OT DE AMELIE LES BAINS

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