85ème Foire du Dauphiné Ville de Romans Rue Vincent d’Indy Romans-sur-Isère

85ème Foire du Dauphiné Ville de Romans Rue Vincent d’Indy Romans-sur-Isère samedi 27 septembre 2025.

85ème Foire du Dauphiné Ville de Romans

Rue Vincent d’Indy Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit les soirs à partir de 18h

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-10-06

Date(s) :

2025-09-27

La Foire du Dauphiné à Romans revient pour une 85ème édition au cours de laquelle 380 exposants seront présents sur le nouveau site de 4.5 hectares prévu à cet effet.

.

Rue Vincent d’Indy Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 06 romans@foire-dauphine.com

English :

The Foire du Dauphiné in Romans returns for its 85th edition, with 380 exhibitors on the new 4.5-hectare site.

German :

Die Foire du Dauphiné in Romans kehrt für eine 85. Ausgabe zurück, bei der 380 Aussteller auf dem neuen, 4,5 Hektar großen Gelände, das für diesen Zweck vorgesehen ist, vertreten sein werden.

Italiano :

La Foire du Dauphiné di Romans torna per la sua 85ª edizione, con 380 espositori sul nuovo sito di 4,5 ettari.

Espanol :

La Feria del Dauphiné en Romans vuelve en su 85ª edición, con 380 expositores en el nuevo recinto de 4,5 hectáreas.

L’événement 85ème Foire du Dauphiné Ville de Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-08-30 par Valence Romans Tourisme