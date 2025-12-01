8°6 Crew + Saints & Sinners Tours

8°6 Crew + Saints & Sinners Tours vendredi 19 décembre 2025.

8°6 Crew + Saints & Sinners

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-19 20:00:00

fin : 2025-12-19 23:30:00

Date(s) :

2025-12-19

8°6 CREW Ska, sueur & révolte

Depuis plus de 20 ans, 8°6 Crew enflamme les scènes ska, street punk et reggae de France et d’Europe. Rythmiques solides, cuivres généreux, textes percutants le groupe puise son énergie dans le ska Two-Tone des années 80 (The Specials, Madness) et le reggae roots

8°6 CREW Ska, sueur & révolte

Depuis plus de 20 ans, 8°6 Crew enflamme les scènes ska, street punk et reggae de France et d’Europe. Rythmiques solides, cuivres généreux, textes percutants le groupe puise son énergie dans le ska Two-Tone des années 80 (The Specials, Madness) et le reggae roots (Sly & Robbie, Yellowman).

Véritable pilier de la scène alternative, 8°6 Crew transforme chaque concert en déferlante festive et engagée.

En ouverture, les Saints & Sinners, quatuor tourangeau, mêlent folk celtique et punk avec passion et fraîcheur. Une soirée brûlante entre cuivres, guitares et pintes levées. .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

8°6 CREW: Ska, sweat & revolt

For over 20 years, 8°6 Crew has been setting the ska, street punk and reggae scenes of France and Europe alight. Solid rhythms, generous brass and hard-hitting lyrics: the band draws its energy from the Two-Tone ska of the 80s (The Specials, Madness) and roots reggae

German :

8°6 CREW: Ska, Schweiß & Revolte

Seit über 20 Jahren begeistert 8°6 Crew die Ska-, Streetpunk- und Reggae-Szenen in Frankreich und Europa. Solide Rhythmen, großzügige Bläsersätze, schlagkräftige Texte: Die Band schöpft ihre Energie aus dem Two-Tone-Ska der 80er Jahre (The Specials, Madness) und dem Roots-Reggae

Italiano :

8°6 CREW: Ska, sudore e rivolta

Da oltre 20 anni, gli 8°6 Crew infiammano le scene ska, street punk e reggae di Francia ed Europa. Ritmi solidi, fiati generosi e testi duri: il gruppo trae la sua energia dallo ska bicolore degli anni ’80 (The Specials, Madness) e dal roots reggae

Espanol :

8°6 CREW: Ska, sudor y revuelta

Desde hace más de 20 años, 8°6 Crew incendian las escenas ska, street punk y reggae de Francia y Europa. Ritmos sólidos, metales generosos y letras contundentes: el grupo extrae su energía del ska Two-Tone de los años 80 (The Specials, Madness) y del reggae roots

L’événement 8°6 Crew + Saints & Sinners Tours a été mis à jour le 2025-08-11 par ADT 37