86ème semaine fédérale internationale de cyclotourisme Sully-sur-Loire dimanche 3 août 2025.

Sully-sur-Loire Loiret

Début : 2025-08-03

fin : 2025-08-10

2025-08-03

La semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme (SFIC) pose cette année (pour ses 86 ans) ses valises dans le Loiret !

chaque jour de la semaine, des circuits à vélo (Route, VTT, Gravel) différents seront proposés pour découvrir le département et sa région. Le mercredi 6 août c’est en Val de Sully que cela se passe ; avec notamment deux circuits vélo (65 km pour 237m de dénivelé et 96 km pour 193 m de dénivelé) et deux circuits Gravel (66 km pour 289 m de dénivelé et 121 km pour 314 m de dénivelé) autour de Sully sur Loire.

Sur la route, profitez de poses culturelles notamment au Château de Sully, à l’Abbatiale de Fleury à Saint Benoît sur Loire ainsi qu’à l’Oratoire carolingien de Germigny des Prés… .

Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 86 88 40 99 cosfic2025.orleans@gmail.com

