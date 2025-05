Carnaval (performance Jeune Public) – 88 ménilmontant paris, 9 juin 2025, paris.

Dans cette performance, les élèves des Cours Criartistes se rassemblent dans

un esprit de carnaval révolutionnaire, où la créativité et l’imaginaire sont

les véritables protagonistes.

L’événement devient un cri de revendication : celui de leur droit à

rêver et à imaginer un avenir qui leur ressemble, un monde façonné par leurs

aspirations et leurs rêves.

Par cette performance dynamique et immersive, ils/elles incarnent la liberté

d’expression, l’émancipation de la pensée et la volonté de construire un futur

plus juste, en s’affranchissant des contraintes imposées par la réalité.

Le carnaval symbolise ici la force collective de ces jeunes artistes, leur

capacité à s’unir pour donner vie à leurs idéaux et leurs visions. C’est un appel

vibrant à la réinvention de leur monde, porté par leur imagination sans limites.

Durée : 20 minutes

Mise en Espace : Julie LouartLes performeur(se)s

Laura, Léni, Nina des P’tits CriArts II

Rouguiatou, Éliott des P’tits CriArts I

Cette proposition est née du partenariat des Cours CriArtistes au Théâtre Paris Villette.

Les Cours CriArtistes est une école de théâtre multiple. Elle propose un enseignement pluridisciplinaire à des amateur(e)s de 4 ans jusqu’au adultes.

Depuis l’année dernière, nous proposons des performances jeune public tout terrain en après & avant spectacle afin d’immerger le public dans un univers proche de la programmation de la journée.

Suite à notre création au TPV, le projet a été diffusé dans d’autres lieux pour un tout public

Cette performance illustre la fracture générationnelle et la difficulté pour les adultes à véritablement écouter et comprendre le monde intérieur des enfants.

Nous nous basons sur le texte Carnaval de Kevin Keiss écrit pour mes élèves et sur l’écriture au plateau :

improvisations guidées, propositions performatives.

Chaque CriArtistes portent sur le plateau son CRI & son expérience personnelle.

À travers ce processus de création, les P’tits CriArts espèrent inspirer un monde où les adultes prennent

davantage en compte leur vision et leur ressenti. Ils rêvent d’un avenir où le dialogue sincère et l’empathie sont au cœur des relations intergénérationnelles.

En partageant leurs idées et en façonnant ensemble cette proposition artistique, Les CriArtistes ne se contentent pas de critiquer le monde actuel. Ils contribuent activement à la construction d’une société plus harmonieuse, où chaque voix, qu’elle soit jeune ou adulte, est entendue et valorisée.

laciedescriarts.comlinktr.ee/lescriarts

Le lundi 09 juin 2025

de 18h00 à 00h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

88 ménilmontant 88 rue de ménilmontant 75020 paris

https://www.labellevilloise.com/programmation/ +33146360707 reservation@labellevilloise.com https://www.facebook.com/laciedescriarts https://www.facebook.com/laciedescriarts

