« 88 Miles à l’heure » Espace culturel Musique & Danse Le Blanc-Mesnil vendredi 20 mars 2026.
Programmation à venir
Élèves du département de musiques actuelles amplifiées
Concert de fin de Master Class avec Benjamin Constant
Le vendredi 20 mars 2026
de 20h00 à 22h00
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Espace culturel Musique & Danse 42 Avenue Paul Vaillant Couturier 93150 Le Blanc-Mesnil
