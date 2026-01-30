Programmation à venir

Élèves du département de musiques actuelles amplifiées

Concert de fin de Master Class avec Benjamin Constant

Le vendredi 20 mars 2026

de 20h00 à 22h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Espace culturel Musique & Danse 42 Avenue Paul Vaillant Couturier 93150 Le Blanc-Mesnil

