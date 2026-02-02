88°c #2

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-10 19:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Au programme une soirée 100% dancehall, amapiano et afro beats pour faire monter la température aux sons des basses et des riddims incisifs avec old up + Cheetah + OSHVN.

Au programme une soirée 100% dancehall, amapiano et afro beats pour faire monter la température aux sons des basses et des riddims incisifs.

Aux platines que des pointures pour te faire whiner Gold Up (collab avec Shenseea; Kalash ; Busy Signal ; Jahyanai, etc.), Cheetah et OSHVN prennent le contrôle du Bateau et de vos corps !

Special guests le crew de danseur.euses Cyrielle x RIFICAL TEAM, véritables ambassadeur.ices de la culture jamaïcaine à Tours depuis plusieurs années.

Come on shell di Boat ! .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An evening of 100% dancehall, amapiano and afro beats to raise the temperature to the sounds of bass and incisive riddims with old up + Cheetah + OSHVN.

L’événement 88°c #2 Tours a été mis à jour le 2026-02-02 par ADT 37