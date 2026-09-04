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AGENDA · Livarot-Pays-d'Auge

88e Paris Camembert – Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge

mardi 30 mars 2027 · Livarot · Livarot-Pays-d'Auge

Informations pratiques

Début
mardi 30 mars 2027
Fin
mardi 30 mars 2027
Lieu
Livarot
Adresse
Centre ville
Ville
14140 Livarot-Pays-d'Auge
Département
Calvados
Tarif

Livarot-Pays-d’Auge

88e Paris Camembert – Livarot

Livarot Centre ville Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-30
fin : 2027-03-30

Date(s) :
2027-03-30

88e Paris Camembert organisé le mardi 30 mars 2027 à Livarot.
88e Paris Camembert organisé le mardi 30 mars 2027 à Livarot.   .

Livarot Centre ville Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 2 31 61 76 93  copc61@orange.fr

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English : 88e Paris Camembert – Livarot

The 88th Paris Camembert, to be held on Tuesday 30 March 2027 in Livarot.

L’événement 88e Paris Camembert – Livarot Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Lisieux Normandie Tourisme

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