88e Paris Camembert – Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge
mardi 30 mars 2027 · Livarot · Livarot-Pays-d'Auge
Informations pratiques
Livarot-Pays-d’Auge
88e Paris Camembert – Livarot
Livarot Centre ville Livarot-Pays-d’Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-30
fin : 2027-03-30
Date(s) :
2027-03-30
88e Paris Camembert organisé le mardi 30 mars 2027 à Livarot.
88e Paris Camembert organisé le mardi 30 mars 2027 à Livarot. .
Livarot Centre ville Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 2 31 61 76 93 copc61@orange.fr
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English : 88e Paris Camembert – Livarot
The 88th Paris Camembert, to be held on Tuesday 30 March 2027 in Livarot.
L’événement 88e Paris Camembert – Livarot Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Lisieux Normandie Tourisme
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