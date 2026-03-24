88ème Course cyliste Bordeaux Saintes Saint-Savin
88ème Course cyliste Bordeaux Saintes Saint-Savin dimanche 29 mars 2026.
88ème Course cyliste Bordeaux Saintes
Place de la Libération Saint-Savin Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Course cycliste au départ de Saint-Savin où les équipes se rendront à Saintes, en Charente Maritime, pour franchir la ligne d’arrivée. .
Place de la Libération Saint-Savin 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : 88ème Course cyliste Bordeaux Saintes
L’événement 88ème Course cyliste Bordeaux Saintes Saint-Savin a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Latitude Nord Gironde
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