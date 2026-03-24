88ème Course cyliste Bordeaux Saintes

Place de la Libération Saint-Savin Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Course cycliste au départ de Saint-Savin où les équipes se rendront à Saintes, en Charente Maritime, pour franchir la ligne d’arrivée. .

Place de la Libération Saint-Savin 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : 88ème Course cyliste Bordeaux Saintes

L’événement 88ème Course cyliste Bordeaux Saintes Saint-Savin a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Latitude Nord Gironde