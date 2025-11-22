8e Cabaret de Burlesque et Vilain.es Salle de La Cité Rennes Samedi 22 novembre, 19h30 Ille-et-Vilaine

19€ / 17€ / Sortir 8,50€

Le cabaret des Vilain.es : 8e édition ! Préparez vous pour une soirée inoubliable et scintillante !!!

Dans une atmosphère à la fois chaleureuse et complètement déjantée, venez vous régaler avec des numéros d’effeuillage, du burlesque, du boylesque, du drag et surtout des surpries à gogo!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-22T19:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-22T23:00:00.000+01:00

Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine