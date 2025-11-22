8e Cabaret de Burlesque et Vilain.es Salle de La Cité Rennes
8e Cabaret de Burlesque et Vilain.es Salle de La Cité Rennes Samedi 22 novembre, 19h30 Ille-et-Vilaine
19€ / 17€ / Sortir 8,50€
Le cabaret des Vilain.es : 8e édition ! Préparez vous pour une soirée inoubliable et scintillante !!!
Dans une atmosphère à la fois chaleureuse et complètement déjantée, venez vous régaler avec des numéros d’effeuillage, du burlesque, du boylesque, du drag et surtout des surpries à gogo!
Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine