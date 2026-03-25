8e Édition Festival Théâtres de Bourbon

Différentes communes du département de l’Allier Veauce Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:30:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-07-31

Festival de théâtre en plein air. Des pièces et des troupes de théâtre d’exception, présentées dans des sites patrimoniaux d’exception.

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Différentes communes du département de l’Allier Veauce 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 06 02 46 theatresdebourbon@yahoo.com

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English :

Open-air theater festival. Exceptional plays and theater troupes, presented in exceptional heritage sites.

L’événement 8e Édition Festival Théâtres de Bourbon Veauce a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Val de Sioule