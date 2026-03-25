8e Édition Festival Théâtres de Bourbon Veauce
8e Édition Festival Théâtres de Bourbon Veauce vendredi 31 juillet 2026.
8e Édition Festival Théâtres de Bourbon
Différentes communes du département de l’Allier Veauce Allier
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:30:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-07-31
Festival de théâtre en plein air. Des pièces et des troupes de théâtre d’exception, présentées dans des sites patrimoniaux d’exception.
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Différentes communes du département de l’Allier Veauce 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 06 02 46 theatresdebourbon@yahoo.com
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English :
Open-air theater festival. Exceptional plays and theater troupes, presented in exceptional heritage sites.
L’événement 8e Édition Festival Théâtres de Bourbon Veauce a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Val de Sioule
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