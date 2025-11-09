8e exposition de miniatures agricoles et T.P. Notre Dame de Courson Salle des fêtes Livarot-Pays-d’Auge

8e exposition de miniatures agricoles et T.P. à la salle des fêtes de Notre Dame de Courson le dimanche 9 novembre dès 9h00.

Possibilités de restauration sur place. .

Salle des fêtes Notre Dame de Courson Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 83 21 85 62

English : 8e exposition de miniatures agricoles et T.P. Notre Dame de Courson

8th exhibition of agricultural and T.P. miniatures at the Notre Dame de Courson village hall on Sunday, November 9, starting at 9:00 am.

German : 8e exposition de miniatures agricoles et T.P. Notre Dame de Courson

8. Ausstellung von landwirtschaftlichen Miniaturen und T.P. in der Festhalle von Notre Dame de Courson am Sonntag, den 9. November ab 9.00 Uhr.

Italiano :

8ª mostra di miniature agricole e T.P. presso la sala del villaggio di Notre Dame de Courson domenica 9 novembre dalle 9.00.

Espanol :

8ª exposición de miniaturas agrícolas y T.P. en el salón del pueblo Notre Dame de Courson el domingo 9 de noviembre a partir de las 9.00 h.

