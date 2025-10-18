8e Festival des Mots Faucogney-et-la-Mer
samedi 18 octobre 2025.
8e Festival des Mots
Faucogney-et-la-Mer Haute-Saône
Gratuit
Début : 2025-10-18 13:30:00
fin : 2025-10-19 19:00:00
2025-10-18
Samedi 18 octobre
13h30 Festival Alimenterre
Cameroun, la terre des femmes
Projection de film reportage A la vie, à la terre
Salle de motricité de Faucogney
14h15 Début des ateliers tout public
Fabrication de marque-page, écriture, jeux, cyanotype avec Sissi Scarlett
Peinture sur boite aux lettres avec Laurence Clément
Salle culturel de Faucogney
15h Concert surprise La Lue
Au jardin de la Ferrière, Amont-et-Effreney
16h30 Spectacle Le goûter de Mami Camomille
Salle de Motricité de Faucogney, tout public
17h30 Spectacle de Magie pour enfants Stan Vitko
Salle culturelle de Faucogney
19h30 Le goût des mots
Avec la conteuse Laurence Hilaire Salvi, proposant un bouquet coloré de contes du monde, suivi de la dégustation de soupe
Tout public, Salle de Motricité de Faucogney
Dimanche 19 octobre A la salle culturelle de Faucogney
13h30 Dictées pour tous, dès 8 ans
14h15 Correction
14h15 Dédicaces et vente d’ouvrages tout public
17h30 Spectacle de M’sieur Tibo Le plus bel âge
Tout public
Et Pot de l’amitié! .
Faucogney-et-la-Mer 70310 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 26 45 96
