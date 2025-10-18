8e Festival des Mots Faucogney-et-la-Mer

8e Festival des Mots Faucogney-et-la-Mer samedi 18 octobre 2025.

Faucogney-et-la-Mer Haute-Saône

Gratuit

Début : 2025-10-18 13:30:00

fin : 2025-10-19 19:00:00

2025-10-18

Samedi 18 octobre

13h30 Festival Alimenterre

Cameroun, la terre des femmes

Projection de film reportage A la vie, à la terre

Salle de motricité de Faucogney

14h15 Début des ateliers tout public

Fabrication de marque-page, écriture, jeux, cyanotype avec Sissi Scarlett

Peinture sur boite aux lettres avec Laurence Clément

Salle culturel de Faucogney

15h Concert surprise La Lue

Au jardin de la Ferrière, Amont-et-Effreney

16h30 Spectacle Le goûter de Mami Camomille

Salle de Motricité de Faucogney, tout public

17h30 Spectacle de Magie pour enfants Stan Vitko

Salle culturelle de Faucogney

19h30 Le goût des mots

Avec la conteuse Laurence Hilaire Salvi, proposant un bouquet coloré de contes du monde, suivi de la dégustation de soupe

Tout public, Salle de Motricité de Faucogney

Dimanche 19 octobre A la salle culturelle de Faucogney

13h30 Dictées pour tous, dès 8 ans

14h15 Correction

14h15 Dédicaces et vente d’ouvrages tout public

17h30 Spectacle de M’sieur Tibo Le plus bel âge

Tout public

Et Pot de l’amitié! .

Faucogney-et-la-Mer 70310 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 26 45 96

