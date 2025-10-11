8e journée régionale de collecte du film amateur Thann

8 rue Anatole Jacquot Thann Haut-Rhin

Samedi 2025-10-11 13:30:00

2025-10-11 17:00:00

2025-10-11

Vos films sont notre histoire, partagez-les ! Confiez vos films amateurs à la Cinémathèque d’Alsace MIRA ces images du quotidien sont des trésors historiques. Inventoriés, numérisés et valorisés, vos souvenirs deviennent mémoire collective et patrimoine vivant. .

8 rue Anatole Jacquot Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 73 20 mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr

English :

Your films are our history share them! Entrust your amateur films to the Cinémathèque d?Alsace MIRA: these everyday images are historical treasures.

German :

Ihre Filme sind unsere Geschichte, teilen Sie sie mit anderen! Vertrauen Sie Ihre Amateurfilme der Cinémathèque d’Alsace MIRA an: Diese Bilder aus dem Alltag sind historische Schätze.

Italiano :

I vostri film sono la nostra storia: condivideteli! Affidate i vostri filmati amatoriali alla Cinémathèque d’Alsace MIRA: queste immagini quotidiane sono tesori storici.

Espanol :

Sus películas son nuestra historia: ¡compártalas! Confíe sus películas de aficionado a la Cinemateca de Alsacia MIRA: estas imágenes cotidianas son tesoros históricos.

