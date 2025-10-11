8e salon du bien-être Salle des fêtes Savasse
8e salon du bien-être Salle des fêtes Savasse samedi 11 octobre 2025.
8e salon du bien-être
Salle des fêtes 2020 RD 165 Savasse Drôme
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-12 19:00:00
2025-10-11
Un rendez-vous incontournable pour découvrir des praticiens locaux, assister à des conférences et participer à des ateliers autour du mieux-vivre.
Un week-end à ne pas manquer !
Salle des fêtes 2020 RD 165 Savasse 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 32 77 02 amka2607@laposte.net
English :
A not-to-be-missed opportunity to discover local practitioners, attend conferences and take part in workshops on better living.
A weekend not to be missed!
German :
Ein unumgänglicher Termin, um lokale Praktiker zu entdecken, Vorträge zu besuchen und an Workshops rund um das Thema besseres Leben teilzunehmen.
Ein Wochenende, das Sie nicht verpassen sollten!
Italiano :
Un’occasione da non perdere per scoprire gli operatori locali, assistere a conferenze e partecipare a workshop sul vivere bene.
Un fine settimana da non perdere!
Espanol :
Una ocasión ineludible para descubrir a los profesionales locales, asistir a conferencias y participar en talleres sobre el buen vivir.
Un fin de semana que no debe perderse
L’événement 8e salon du bien-être Savasse a été mis à jour le 2025-10-01 par Montélimar Tourisme Agglomération