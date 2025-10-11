8e salon du bien-être Salle des fêtes Savasse

8e salon du bien-être

Salle des fêtes 2020 RD 165 Savasse Drôme

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 19:00:00

2025-10-11

Un rendez-vous incontournable pour découvrir des praticiens locaux, assister à des conférences et participer à des ateliers autour du mieux-vivre.

Un week-end à ne pas manquer !

Salle des fêtes 2020 RD 165 Savasse 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 32 77 02 amka2607@laposte.net

English :

A not-to-be-missed opportunity to discover local practitioners, attend conferences and take part in workshops on better living.

A weekend not to be missed!

German :

Ein unumgänglicher Termin, um lokale Praktiker zu entdecken, Vorträge zu besuchen und an Workshops rund um das Thema besseres Leben teilzunehmen.

Ein Wochenende, das Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Un’occasione da non perdere per scoprire gli operatori locali, assistere a conferenze e partecipare a workshop sul vivere bene.

Un fine settimana da non perdere!

Espanol :

Una ocasión ineludible para descubrir a los profesionales locales, asistir a conferencias y participar en talleres sobre el buen vivir.

Un fin de semana que no debe perderse

