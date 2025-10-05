8e Salon du Livre de Malestroit Salle des fêtes Malestroit

Salle des fêtes Place Bonsergent Malestroit Morbihan

Début : 2025-10-05 14:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-05

Le premier dimanche d’octobre, place à une nouvelle édition du Salon du Livre ce Salon aura pour thème Mémoire et Nature. Une belle occasion pour le public de rencontrer une quarantaine d’auteur.e.s, de suivre des conférences, et de participer à plusieurs animations.

Infos et programme des animations: https://www.malestroit.bzh/event-details/8e-salon-du-livre-de-malestroit .

Salle des fêtes Place Bonsergent Malestroit 56140 Morbihan Bretagne

