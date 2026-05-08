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8e vide-greniers de Rolampont Rolampont

8e vide-greniers de Rolampont Rolampont

8e vide-greniers de Rolampont Rolampont dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Parking de la maison du temps libre

Ville : 52260 Rolampont

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Rolampont

8e vide-greniers de Rolampont

Parking de la maison du temps libre Rolampont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Tout public
8e vide greniers du CAR karaté de Rolampont.
Buvtte et restauration   .

Parking de la maison du temps libre Rolampont 52260 Haute-Marne Grand Est +33 6 02 31 46 00 

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English :

L’événement 8e vide-greniers de Rolampont Rolampont a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres

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