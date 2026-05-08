8e vide-greniers de Rolampont Rolampont
8e vide-greniers de Rolampont Rolampont dimanche 5 juillet 2026.
Rolampont
8e vide-greniers de Rolampont
Parking de la maison du temps libre Rolampont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Tout public
8e vide greniers du CAR karaté de Rolampont.
Buvtte et restauration .
Parking de la maison du temps libre Rolampont 52260 Haute-Marne Grand Est +33 6 02 31 46 00
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English :
L’événement 8e vide-greniers de Rolampont Rolampont a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres
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