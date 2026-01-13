8ème Bourse multicollection de MONTMIRAIL Salle Roger Perrin Montmirail

8ème Bourse multicollection de MONTMIRAIL

Salle Roger Perrin Avenue Charles de Gaulle Montmirail Marne

Entrée libre

Début : 2026-03-29 08:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

2026-03-29

Tout public

Le dimanche 29 mars 2026, plus de 250 m de tables seront mis à disposition des exposants qui vendent, achètent ou échangent des affiches, BD, bibelots, bijoux, capsules, cartes postales, dés à coudre, disques, étiquettes, fèves, figurines, jouets, livres, médailles, miniatures, monnaies, parfums, pin’s, porte clefs, poupées anciennes, publicités, télécartes, timbres, vieux papiers, etc…

En 2025, plus de 600 visiteurs ont découvert les trésors proposés par nos 65 exposants venus de toutes les régions de France. Alors, pourquoi pas vous ?

Entrée gratuite Parking gratuit à proximité immédiate.

Une manifestation culturelle et insolite pour satisfaire une sortie en famille

Une buvette sera mise en place ainsi qu’une petite restauration (viennoiseries, sandwichs, croque-monsieur, gaufres).

Une agréable journée d’échanges et de partage entre curieux et passionnés en perspective. .

Salle Roger Perrin Avenue Charles de Gaulle Montmirail 51210 Marne Grand Est +33 6 05 00 09 37

