8ème cyclocross de la Ville de Vittel et route thermale D229 Vittel

8ème cyclocross de la Ville de Vittel et route thermale

D229 1009 Avenue Georges Clemenceau Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

9 catégories représentées

Parcours visible sur sa totalité.

Buvette et restauration rapide

Organisé par le cycle GolbéenAdultes

D229 1009 Avenue Georges Clemenceau Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 87 42 51 64 claude.thomas47@wanadoo.fr

English :

9 categories represented

Course visible in its entirety.

Refreshment bar and fast food

Organized by Cycle Golbéen

German :

9 Kategorien vertreten

Strecke in ihrer Gesamtheit sichtbar.

Getränkestand und Schnellimbiss

Organisiert vom Cycle Golbéen

Italiano :

9 categorie rappresentate

Corso visibile nella sua interezza.

Bar e fast food

Organizzato da Cycle Golbéen

Espanol :

9 categorías representadas

Recorrido visible en su totalidad.

Bar de refrescos y comida rápida

Organizado por Cycle Golbéen

