8ème cyclocross de la Ville de Vittel et route thermale D229 Vittel
8ème cyclocross de la Ville de Vittel et route thermale D229 Vittel dimanche 21 septembre 2025.
8ème cyclocross de la Ville de Vittel et route thermale
D229 1009 Avenue Georges Clemenceau Vittel Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
Date(s) :
2025-09-21
9 catégories représentées
Parcours visible sur sa totalité.
Buvette et restauration rapide
Organisé par le cycle GolbéenAdultes
0 .
D229 1009 Avenue Georges Clemenceau Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 87 42 51 64 claude.thomas47@wanadoo.fr
English :
9 categories represented
Course visible in its entirety.
Refreshment bar and fast food
Organized by Cycle Golbéen
German :
9 Kategorien vertreten
Strecke in ihrer Gesamtheit sichtbar.
Getränkestand und Schnellimbiss
Organisiert vom Cycle Golbéen
Italiano :
9 categorie rappresentate
Corso visibile nella sua interezza.
Bar e fast food
Organizzato da Cycle Golbéen
Espanol :
9 categorías representadas
Recorrido visible en su totalidad.
Bar de refrescos y comida rápida
Organizado por Cycle Golbéen
L’événement 8ème cyclocross de la Ville de Vittel et route thermale Vittel a été mis à jour le 2025-09-09 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE