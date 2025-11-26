8ème de finale de la Coupe de France de hockey Gap vs Chamonix Bd Pierre et Marie Curie Gap
Bd Pierre et Marie Curie Alp’Arena Gap Hautes-Alpes
Tarif : – –
Début : 2025-11-26 20:00:00
2025-11-26
Match de Coupe de France.
Bd Pierre et Marie Curie Alp’Arena Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
French Cup match.
German :
Spiel im französischen Pokalwettbewerb.
Italiano :
Partita di Coppa di Francia.
Espanol :
Partido de la Copa de Francia.
L’événement 8ème de finale de la Coupe de France de hockey Gap vs Chamonix Gap a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de Tourisme Gap Tallard Vallées