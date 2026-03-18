8ème édition de Cita Dance Saint-Martin-Lacaussade
8ème édition de Cita Dance Saint-Martin-Lacaussade samedi 18 avril 2026.
8ème édition de Cita Dance
Salle Jacques Narbonne Saint-Martin-Lacaussade Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-18
Deux jours incroyables de danse, de partage avec les meilleurs professeurs et danseurs du moment !
Chaque année Cita Dance rassemble près d’une centaine de passionnés de danse du Sud Ouest et d’ailleurs …
Cita Dance c’est:
10 cours de danse
2 niveaux débutant/inter OU inter/avancé
Plusieurs styles de danses dance hall, afro, heels, hip-hop,…
9 professeurs à la renommée nationale ou internationale !
Une Afterparty animée par Caribbean Sounds
Un week-end complet d’échange entre passionnés ! .
Salle Jacques Narbonne Saint-Martin-Lacaussade 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : 8ème édition de Cita Dance
L’événement 8ème édition de Cita Dance Saint-Martin-Lacaussade a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Blaye