8ème édition de Cita Dance

Salle Jacques Narbonne Saint-Martin-Lacaussade Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

Deux jours incroyables de danse, de partage avec les meilleurs professeurs et danseurs du moment !

Chaque année Cita Dance rassemble près d’une centaine de passionnés de danse du Sud Ouest et d’ailleurs …

Cita Dance c’est:

10 cours de danse

2 niveaux débutant/inter OU inter/avancé

Plusieurs styles de danses dance hall, afro, heels, hip-hop,…

9 professeurs à la renommée nationale ou internationale !

Une Afterparty animée par Caribbean Sounds

Un week-end complet d’échange entre passionnés ! .

Salle Jacques Narbonne Saint-Martin-Lacaussade 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : 8ème édition de Cita Dance

L’événement 8ème édition de Cita Dance Saint-Martin-Lacaussade a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Blaye