8ÈME ÉDITION DE L’OURSINADE Palavas-les-Flots samedi 7 mars 2026.
Quai Paul Cunq Palavas-les-Flots Hérault
dégustation d’oursins, produits de la mer et animations musicales
Guinguette Rive Gauche
Entrée libre .
Quai Paul Cunq Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34
English :
8th edition of the Oursinade
sea urchin tasting, seafood and musical entertainment
