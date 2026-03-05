8ÈME ÉDITION DE L’OURSINADE

Palavas-les-Flots

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-08

8ème édition de l’Oursinade

dégustation d’oursins, produits de la mer et animations musicales

Guinguette Rive Gauche

Entrée libre .

Quai Paul Cunq Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34

English :

8th edition of the Oursinade

sea urchin tasting, seafood and musical entertainment

