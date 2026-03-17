8ème édition des Marches Gourmandes Rendez-vous à Rochy-Condé > Bailleul-sur-Thérain

Rochy-Condé Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Le mercredi 27 mai 2026, l’Agglo du Beauvaisis vous invite à la 8ème édition de ses Marches Gourmandes à Rochy-Condé. Chaussez vos baskets pour une randonnée de 10 km encadrée par l’UFOLEP, ponctuée par une escale gourmande et gratuite chez un producteur local.

Au programme

– marche découverte de 10 km

– halte gourmande

Inscription obligatoire par mail ou via le QR code de l’affiche.

Le mercredi 27 mai 2026, l’Agglo du Beauvaisis vous invite à la 8ème édition de ses Marches Gourmandes à Rochy-Condé. Chaussez vos baskets pour une randonnée de 10 km encadrée par l’UFOLEP, ponctuée par une escale gourmande et gratuite chez un producteur local.

Au programme

– marche découverte de 10 km

– halte gourmande

Inscription obligatoire par mail ou via le QR code de l’affiche. .

Rochy-Condé 60510 Oise Hauts-de-France marchesgourmandes@beauvaisis.fr

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English :

On Wednesday May 27, 2026, the Agglo du Beauvaisis invites you to the 8th edition of its Marches Gourmandes in Rochy-Condé. Put on your sneakers for a 10 km hike supervised by UFOLEP, punctuated by a free gourmet stopover at a local producer.

On the program

– 10 km discovery walk

– gourmet stopover

Registration required by e-mail or via the QR code on the poster.

L’événement 8ème édition des Marches Gourmandes Rendez-vous à Rochy-Condé > Bailleul-sur-Thérain Rochy-Condé a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis