8ème édition des Marches Gourmandes Rendez-vous à Rochy-Condé > Bailleul-sur-Thérain Rochy-Condé
8ème édition des Marches Gourmandes Rendez-vous à Rochy-Condé > Bailleul-sur-Thérain Rochy-Condé mercredi 27 mai 2026.
8ème édition des Marches Gourmandes Rendez-vous à Rochy-Condé > Bailleul-sur-Thérain
Rochy-Condé Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Le mercredi 27 mai 2026, l’Agglo du Beauvaisis vous invite à la 8ème édition de ses Marches Gourmandes à Rochy-Condé. Chaussez vos baskets pour une randonnée de 10 km encadrée par l’UFOLEP, ponctuée par une escale gourmande et gratuite chez un producteur local.
Au programme
– marche découverte de 10 km
– halte gourmande
Inscription obligatoire par mail ou via le QR code de l’affiche.
Le mercredi 27 mai 2026, l’Agglo du Beauvaisis vous invite à la 8ème édition de ses Marches Gourmandes à Rochy-Condé. Chaussez vos baskets pour une randonnée de 10 km encadrée par l’UFOLEP, ponctuée par une escale gourmande et gratuite chez un producteur local.
Au programme
– marche découverte de 10 km
– halte gourmande
Inscription obligatoire par mail ou via le QR code de l’affiche. .
Rochy-Condé 60510 Oise Hauts-de-France marchesgourmandes@beauvaisis.fr
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English :
On Wednesday May 27, 2026, the Agglo du Beauvaisis invites you to the 8th edition of its Marches Gourmandes in Rochy-Condé. Put on your sneakers for a 10 km hike supervised by UFOLEP, punctuated by a free gourmet stopover at a local producer.
On the program
– 10 km discovery walk
– gourmet stopover
Registration required by e-mail or via the QR code on the poster.
L’événement 8ème édition des Marches Gourmandes Rendez-vous à Rochy-Condé > Bailleul-sur-Thérain Rochy-Condé a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis