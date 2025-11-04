8ème Edition des Rencontres Jazz et Musiques Actuelles Amplifiées Amiens

8ème Edition des Rencontres Jazz et Musiques Actuelles Amplifiées

17 Quai Bélu Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 19:00:00

fin : 2026-02-07 00:00:00

Date(s) :

2026-02-06

Deux soirées organisées par le CRR à la Lune des Pirates, scène de musique actuelle, donnent l’opportunité aux élèves de l’ensemble des structures du territoire proposant un enseignement de jazz et des musiques actuelles amplifiées, de se produire sur scène dans des conditions professionnelles.

17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net

English :

Two evenings organized by the CRR at the Lune des Pirates, a contemporary music venue, give students from all local jazz and contemporary amplified music schools the opportunity to perform under professional conditions.

German :

Zwei vom CRR organisierte Abende im Lune des Pirates, einer Bühne für aktuelle Musik, geben Schülerinnen und Schülern aus allen Einrichtungen der Region, die Unterricht in Jazz und verstärkter aktueller Musik anbieten, die Gelegenheit, unter professionellen Bedingungen auf der Bühne aufzutreten.

Italiano :

Due serate organizzate dal CRR alla Lune des Pirates, un locale di musica contemporanea, offrono agli studenti di tutte le strutture locali che offrono corsi di jazz e musica contemporanea amplificata l’opportunità di esibirsi in condizioni professionali.

Espanol :

Dos veladas organizadas por el CRR en la Lune des Pirates, un local de música contemporánea, brindan a los estudiantes de todas las estructuras locales que ofrecen cursos de jazz y música contemporánea amplificada la oportunidad de actuar en condiciones profesionales.

