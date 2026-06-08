Informations pratiques

Cussangy

8ème édition du Festival d’Arts Vivants

8 rues des Cannes Cussangy Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-07

Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 août CUSSANGY 8ème édition du Festival d’Arts Vivants.

Vendredi 7 août

18h00 Ouverture du festival & vernissage des expositions

20h00 Le chasseur français d’après Boris Vian, par la troupe de la MJC de Chaource Chat Peau d’Ource

Samedi 8 août

Ouverture du site dès 15h

16h30 Les Corbeaux d’Odin, campement médiéval & démonstrations de combats

18h30 Repas 10€

20h30 Sur le lac , interprété par Sandrine Le Mevel & Alain Rault suivi de Les Indécis, L’âne et le ruisseau d’Alfred de Musset, mise en scène par Gilles Dyrek, avec Anne-Laure Maudet (Un si grand soleil France 3), Freddy Viau, Gilles Dyrek (nommé 2 fois aux Molières), Ariane Gardel par la Compagnie des Bonnes Langues.

Dimanche 9 août

12h00 Pique-nique participatif

13h30 Scène ouverte (lecture, chant, conte… à votre guise !)

15h30 Le Grand Moulin à Paroles par Le Hall de la Chanson Paris

17h00 A travers les arbres , la lumière passe encore. Clown poétique, théâtre Hasta

Et peut-être encore plus de surprises… Réservez dès maintenant votre week-end!

Renseignements +33 (0)6 81 99 50 59 ; cussangyenhistoires.festival@gmail.com .

8 rues des Cannes Cussangy 10210 Aube Grand Est +33 6 81 99 50 59 cussangyenhistoires.festival@gmail.com

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English :

L’événement 8ème édition du Festival d’Arts Vivants Cussangy a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance