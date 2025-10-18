8ème édition du Festival de la Voix Athis-Val de Rouvre

8ème édition du Festival de la Voix Athis-Val de Rouvre samedi 18 octobre 2025.

8ème édition du Festival de la Voix

Dans les communes d’Athis Val-de-Rouvre Athis-Val de Rouvre Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-18

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-18

Organisé par la commune d’Athis Val-de-Rouvre dans les communes d’Athis-de-l’Orne, Ségrie-Fontaine, Ronfeugerai et La Carneille, avec la participation des chorales La Lyre, Les Marie-Jeanne, Les Voix-ci, les Voix-là, Choramuse, Dom’famiré, Ubuntu et Voix d’été. .

Dans les communes d’Athis Val-de-Rouvre Athis-Val de Rouvre 61430 Orne Normandie +33 2 33 98 11 11

English : 8ème édition du Festival de la Voix

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 8ème édition du Festival de la Voix Athis-Val de Rouvre a été mis à jour le 2025-10-08 par Flers agglo