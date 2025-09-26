8ème édition du Festival de Paris 14 Territoire de cinéma

8ème édition du Festival de Paris 14 Territoire de cinéma vendredi 26 septembre 2025.

Paris 14 Territoire de Cinéma, la mairie du 14ème, ses conseils de quartiers et autres acteurs culturels du 14ème vous invitent au cinéma du vendredi 26 septembre au samedi 11 octobre 2025 : 17 films sur le thème de la musique et des musiciens avec présentations et échanges et une table-ronde sur ce thème lundi 29 septembre à 17 heures au FIAP avec Laurent Delmas de France Inter.

17 films dans le 14ème, un par jour, la plupart gratuits, sur le thème de la musique filmée par le cinéma.

Du vendredi 26 septembre 2025 au samedi 11 octobre 2025 :

gratuit Public jeunes et adultes.

https://openagenda.com/fr/paris14-territoire-de-cinema https://mobile.twitter/paris14cinema