8ÈME ÉDITION DU FESTIVAL GOSPEL SAVES OUR SOULS HALLE AUX MARCHANDS Rieumes

L’association L’arScène a le plaisir de vous annoncer la huitième édition du festival de musique Gospel Saves Our Souls , qui se tiendra les 15 et 16 novembre 2025 sous la Halle aux Marchands de Rieumes.

Durant ces deux jours, nous proposons d’assister à un stage de chant sur le thème Tina, animé par Rachel Joseph, chanteuse professionnelle et coach vocal, de 10h à 17h salle du Pigeonnier à Rieumes.

Samedi soir à 21h, un concert exceptionnel hommage à Tina Turner par l’orchestre Ze Funky Family avec participation des stagiaires de la journée.

Le dimanche vous pourrez vibrer au cours d’un grand moment de musique gospel avec le chœur toulousain Soulshine Voices & the Gospel Choir dirigé par la talentueuse Sandrine Garcia ! .

The L’arScène association is pleased to announce the eighth edition of the Gospel Saves Our Souls music festival, to be held on November 15 and 16, 2025 at the Halle aux Marchands in Rieumes.

Der Verein L’arScène freut sich, die achte Ausgabe des Musikfestivals Gospel Saves Our Souls anzukündigen, das am 15. und 16. November 2025 in der Halle aux Marchands in Rieumes stattfindet.

L’associazione L’arScène è lieta di annunciare l’ottava edizione del festival musicale Gospel Saves Our Souls , che si terrà il 15 e 16 novembre 2025 presso la Halle aux Marchands di Rieumes.

La asociación L’arScène se complace en anunciar la octava edición del festival de música Gospel Saves Our Souls , que se celebrará los días 15 y 16 de noviembre de 2025 en la Halle aux Marchands de Rieumes.

