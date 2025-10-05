8ÈME ÉDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM POLITIQUE DE CARCASSONNE Carcassonne
Créé en 2018 par l’Association Regard Caméra, le Festival CitéCiné, le Festival International du Film Politique de Carcassonne, est un festival de cinéma dont la programmation concerne tant les spectateurs que les citoyens que nous sommes toutes et tous. La huitième édition du festival aura lieu du 15 au 19 janvier 2026.
Ancré dans des valeurs humaines et citoyennes et animé par la passion du 7e art, cet événement célèbre un cinéma dont la force réside dans sa capacité à éveiller les consciences individuelles et collectives. Plutôt que de se limiter aux enjeux partisans et électoraux, le festival met en lumière les artistes et leurs œuvres, offrant ainsi un espace unique de réflexion et de partage.
A Carcassonne, nous célébrons celles et ceux qui écrivent, réalisent, produisent, participent à faire exister ce cinéma qui nous interpelle, nous questionne et nous bouscule. Le Festival CitéCiné transforme ainsi Carcassonne, son cœur de ville et son patrimoine médiéval, en une cité du cinéma politique français et international.
18 Rue des 3 Couronnes Carcassonne 11000 Aude Occitanie contact@festival-cinema-carcassonne.org
English :
Created in 2018 by the Association Regard Caméra, the CitéCiné Festival, the Carcassonne International Political Film Festival, is a film festival whose programming concerns both spectators and the citizens we all are. The eighth edition of the festival will take place from January 15 to 19, 2026.
Rooted in human and civic values and driven by a passion for the 7th art, this event celebrates a cinema whose strength lies in its ability to awaken individual and collective consciousness. Rather than limiting itself to partisan and electoral issues, the festival puts the spotlight on artists and their works, offering a unique space for reflection and sharing.
In Carcassonne, we celebrate the men and women who write, direct, produce and participate in the cinema that challenges, questions and shakes us up. The CitéCiné Festival transforms Carcassonne, its city center and medieval heritage, into a city of French and international political cinema.
German :
Das 2018 von der Association Regard Caméra ins Leben gerufene Festival CitéCiné, das Internationale Festival des politischen Films in Carcassonne, ist ein Filmfestival, dessen Programm sowohl die Zuschauer als auch die Bürgerinnen und Bürger, die wir alle sind, betrifft. Die achte Ausgabe des Festivals findet vom 15. bis 19. Januar 2026 statt.
Diese Veranstaltung, die in menschlichen und bürgerlichen Werten verankert ist und von der Leidenschaft für die 7. Kunst angetrieben wird, feiert ein Kino, dessen Stärke in seiner Fähigkeit liegt, das individuelle und kollektive Bewusstsein zu wecken. Anstatt sich auf Partei- und Wahlthemen zu beschränken, stellt das Festival Künstler und ihre Werke ins Rampenlicht und bietet so einen einzigartigen Raum für Reflexion und Austausch.
In Carcassonne feiern wir diejenigen, die schreiben, Regie führen, produzieren und dazu beitragen, dass es dieses Kino gibt, das uns anspricht, uns in Frage stellt und uns herausfordert. Das Festival CitéCiné verwandelt Carcassonne, sein Stadtzentrum und sein mittelalterliches Erbe in eine Stadt des politischen französischen und internationalen Kinos.
Italiano :
Creato nel 2018 dall’Associazione Regard Caméra, il Festival CitéCiné, il Festival Internazionale del Cinema Politico di Carcassonne, è un festival cinematografico il cui programma riguarda tanto gli spettatori quanto i cittadini che tutti noi siamo. L’ottava edizione del festival si svolgerà dal 15 al 19 gennaio 2026.
Radicato nei valori umani e civili e guidato dalla passione per la settima arte, questo evento celebra un cinema la cui forza risiede nella capacità di risvegliare la coscienza individuale e collettiva. Anziché limitarsi a questioni partitiche ed elettorali, il festival punta i riflettori sugli artisti e sulle loro opere, offrendo uno spazio unico di riflessione e condivisione.
A Carcassonne celebriamo gli uomini e le donne che scrivono, dirigono, producono e contribuiscono a dare vita al cinema che ci sfida, ci interroga e ci scuote. Il Festival CitéCiné trasforma Carcassonne, il suo centro storico e il suo patrimonio medievale, in una città del cinema politico francese e internazionale.
Espanol :
Creado en 2018 por la Asociación Regard Caméra, el Festival CitéCiné, Festival Internacional de Cine Político de Carcasona, es un festival de cine cuya programación tiene tanto que ver con los espectadores como con los ciudadanos que somos todos. La octava edición del festival tendrá lugar del 15 al 19 de enero de 2026.
Arraigado en valores humanos y cívicos e impulsado por la pasión por el séptimo arte, este certamen celebra un cine cuya fuerza reside en su capacidad para despertar las conciencias individuales y colectivas. En lugar de limitarse a cuestiones partidistas y electorales, el festival pone el foco en los artistas y sus obras, ofreciendo un espacio único para la reflexión y el intercambio.
En Carcasona, celebramos a los hombres y mujeres que escriben, dirigen, producen y contribuyen a dar vida al cine que nos interpela, nos cuestiona y nos sacude. El Festival CitéCiné transforma Carcasona, su centro urbano y su patrimonio medieval, en una ciudad de cine político francés e internacional.
