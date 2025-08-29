8ème édition du Marathon La Fortifiée Parfondeval

8ème édition du Marathon La Fortifiée Parfondeval dimanche 29 mars 2026.

Parfondeval Aisne

29 mars 2026 09:00:00

2026-03-29

Et si vous vous inscriviez pour un moment sportif en pleine nature à la croisée de Paris, Lille et Bruxelles ?

Ce marathon au départ d’un des Plus Beaux Villages de France suivra la route des églises fortifiées de Thiérache. Cette épreuve de route, déjà mythique, vous fera apprécier le circuit pour sa déclivité (vous êtes au sommet du département 222 m) et pour la beauté des édifices de brique admirés ! Et oui, on peut faire du sport en se cultivant ! Et si vous en profitiez ? Un événement sportif à vivre seul ou en duo relais…

Inscription depuis https://lafortifiee.com/ 35 .

Parfondeval Parfondeval 02360 Aisne Hauts-de-France +33 6 85 84 32 88 lafortifiee@gmail.com

