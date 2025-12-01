8ème édition du Roc Comedy Club à Freedôm

9001 Boulevard des Amériques Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Freedôm, la soucoupe volante de l’ancienne piscine tournesol décolle pour une soirée stand-up cosmico-Noël !

(Au départ, c’était comico-Noël mais le correcteur orthographique n’a pas capté le jeu de mots et en même temps, ça va super bien avec l’affiche)

Embarquez pour le 8ème voyage sur la planète Comedy Club

Tanguy Charbon, Mr Moustache, Fafou, Céline Ledoux, Pierrick et Sandrine vont faire chauffer l’ambiance…

Restauration et bar sur place

Entrée gratuite, sortie au chapeau

Couvre-toi chaudement !

Réservation 02 61 81 97 08 06 95 05 65 37 .

9001 Boulevard des Amériques Granville 50400 Manche Normandie +33 2 61 81 97 08 celineledouxstandup@gmail.com

English : 8ème édition du Roc Comedy Club à Freedôm

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 8ème édition du Roc Comedy Club à Freedôm Granville a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Granville Terre et Mer