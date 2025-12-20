8ème édition du Salon Passion Voyages Aéroport Limoges-Bellegarde Limoges

8ème édition du Salon Passion Voyages

Aéroport Limoges-Bellegarde 81 Avenue de l’Aéroport Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

La 8ème édition du Salon Passion Voyages, organisé par FITOUR VOYAGES, fait escale en Haute-Vienne. Ce rendez-vous incontournable des amoureux du voyage est ouvert à tous voyageurs curieux, fidèles clients, groupes constitués, collectivités et comités d’entreprise ; un public ciblé, engagé et en recherche d’inspiration pour leurs futurs séjours.

Il s’agit de mettre en avant des offres auprès d’un public déjà qualifié, de rencontrer directement les voyageurs, d’échanger et de vendre, et gagner en visibilité locale et nationale via notre communication. C’est l’événement adéquat pour créer ou renforcer vos liens avec les équipes FITOUR.

Conférences et animations vous seront proposés afin de découvrir toutes les destinations. La programmation reste à venir ! .

Aéroport Limoges-Bellegarde 81 Avenue de l’Aéroport Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine limoges@fitour-voyages.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 8ème édition du Salon Passion Voyages

L’événement 8ème édition du Salon Passion Voyages Limoges a été mis à jour le 2025-12-17 par OT Limoges Métropole