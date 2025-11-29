8ème édition du « Village du Père Noël » Montbazon

12 rue du Château Montbazon Indre-et-Loire

Tarif : 13 EUR

Samedi 2025-11-29

2025-12-18

2025-11-29 2025-12-19 2025-12-26

Pour la huitième année consécutive, le village de Montbazon accueille le Père Noël et sa joyeuse troupe de lutins à la forteresse ! Le Père Noël attend dans son chalet petits et grands enfants pour fêter les fêtes de fin d’année ! Au cœur de l’événement, ce dernier vous invite à participer à des ateliers créatifs où vous pourrez confectionner vos propres boules et couronnes de Noël pour décorer votre habitation. Le village est animé de mille feux avec une patinoire, des contes et magies enchanteurs, du jonglage époustouflant et du maquillage féérique… Vous ne saurez plus où donner de la tête ! Peut-être car le manège au cœur de la forteresse vous l’aura fait tourner ! Comme l’année précédente, de talentueux artisans exposeront leurs créations 13 .

12 rue du Château Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 34 10 forteressedemontbazon@gmail.com

English :

For the eighth year running, the village of Montbazon welcomes Santa Claus and his merry band of elves to the fortress! Santa is waiting in his chalet for young and old alike to celebrate the festive season!

German :

Zum achten Mal in Folge empfängt das Dorf Montbazon den Weihnachtsmann und seine fröhliche Elfentruppe in der Festung! Der Weihnachtsmann erwartet in seiner Hütte kleine und große Kinder, um die Festtage zu feiern!

Italiano :

Per l’ottavo anno consecutivo, il villaggio di Montbazon accoglie Babbo Natale e la sua allegra banda di elfi nella fortezza! Babbo Natale aspetterà nel suo chalet grandi e piccini per celebrare le festività!

Espanol :

Por octavo año consecutivo, el pueblo de Montbazon da la bienvenida a Papá Noel y a su alegre banda de duendes en la fortaleza Papá Noel estará esperando en su chalet a grandes y pequeños para celebrar las fiestas

