8ème édition Open Marques Avenue Complexe Vercors Bourg-de-Péage

8ème édition Open Marques Avenue

Complexe Vercors 5 boulevard du General de Gaulle Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-12

Cette année, le tournoi prend une toute nouvelle dimension avec un format inédit Team FRANCE vs Team MONDE un esprit Coupe Davis, des duels explosifs et une ambiance survoltée!

.

Complexe Vercors 5 boulevard du General de Gaulle Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 24 24 julien.tcbdp@gmail.com

English :

This year, the tournament takes on a whole new dimension with a brand new format: Team FRANCE vs Team MONDE? a Davis Cup spirit, explosive duels and a supercharged atmosphere!

German :

Dieses Jahr nimmt das Turnier eine völlig neue Dimension mit einem neuen Format an: Team FRANKREICH vs. Team WELT? ein Davis Cup-Gefühl, explosive Duelle und eine aufgeladene Atmosphäre!

Italiano :

Quest’anno, il torneo assume una dimensione completamente nuova con un formato inedito: Team FRANCE vs Team WORLD? uno spirito da Coppa Davis, duelli esplosivi e un’atmosfera super carica!

Espanol :

Este año, el torneo adquiere una dimensión totalmente nueva con un formato inédito: Team FRANCE vs Team WORLD… ¡un espíritu de Copa Davis, duelos explosivos y un ambiente sobrecargado!

L’événement 8ème édition Open Marques Avenue Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2025-10-11 par Valence Romans Tourisme