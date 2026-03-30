8ÈME ÉDITION PRINTEMPS À NEFFIÈS

Place du couvent Neffiès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

8ème édition Printemps à Neffiès dès 10h sur la place de la Mairie. Marché des producteurs, ateliers, conférence, balade à poney, assiettes paysannes & restauration sur place, chanson déambulatoire et participative.

8ème édition Printemps à Neffiès dès 10h sur la place de la Mairie. Marché des producteurs, ateliers, conférence, balade à poney, assiettes paysannes & restauration sur place, chanson déambulatoire et participative. .

Place du couvent Neffiès 34320 Hérault Occitanie autrement34@gmail.com

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English :

8th edition of Printemps à Neffiès from 10am on the Place de la Mairie. Farmers’ market, workshops, conference, pony ride, country-style plates & on-site catering, strolling and participatory song.

L’événement 8ÈME ÉDITION PRINTEMPS À NEFFIÈS Neffiès a été mis à jour le 2026-03-27 par 34 OT AVANT-MONTS