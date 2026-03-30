8ÈME ÉDITION PRINTEMPS À NEFFIÈS Neffiès
8ÈME ÉDITION PRINTEMPS À NEFFIÈS Neffiès dimanche 19 avril 2026.
8ÈME ÉDITION PRINTEMPS À NEFFIÈS
Place du couvent Neffiès Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
8ème édition Printemps à Neffiès dès 10h sur la place de la Mairie. Marché des producteurs, ateliers, conférence, balade à poney, assiettes paysannes & restauration sur place, chanson déambulatoire et participative.
8ème édition Printemps à Neffiès dès 10h sur la place de la Mairie. Marché des producteurs, ateliers, conférence, balade à poney, assiettes paysannes & restauration sur place, chanson déambulatoire et participative. .
Place du couvent Neffiès 34320 Hérault Occitanie autrement34@gmail.com
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English :
8th edition of Printemps à Neffiès from 10am on the Place de la Mairie. Farmers’ market, workshops, conference, pony ride, country-style plates & on-site catering, strolling and participatory song.
L’événement 8ÈME ÉDITION PRINTEMPS À NEFFIÈS Neffiès a été mis à jour le 2026-03-27 par 34 OT AVANT-MONTS
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