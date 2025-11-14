8ÈME FESTIVAL ARTS D’HIVER Mozé-sur-Louet

8ÈME FESTIVAL ARTS D’HIVER Mozé-sur-Louet vendredi 14 novembre 2025.

8ÈME FESTIVAL ARTS D’HIVER

Étang des Ganaudières Mozé-sur-Louet Maine-et-Loire

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-15

2025-11-14

Déjà la 8e édition… Cette année encore, le festival Arts d’Hiver revient les 14 et 15 novembre, avec une belle envie de vous surprendre !

Au programme, dès vendredi soir nous vous proposons un afterwork Blind test géant pour ouvrir les festivités dans la bonne humeur avez-vous déjà joué devant un concert live avec une assiette de charcuterie ? Le samedi de nombreux spectacles aussi surprenants que drôles vous attendent du cirque, de l’humour, de la musique qui éclabousse (littéralement), de la poésie, et même… un retour très attendu sur les terres mozéennes d’un conteur bien connu du public qui a des secrets à révéler !

Mais ce n’est pas tout le festival vous embarque cette année en station de ski. Piste bleue ou rouge, raquette ou vin chaud, chacun y trouvera son plaisir. Alors, sortez vos combinaisons fluo, vos bonnets à pompons et vos après-ski on vous promet du dépaysement… et pour tout vous dire, on a même hésité à investir dans des remontées mécaniques ! Rassurez-vous, tous les spectacles ont lieu sous chapiteau chauffé.

VENDREDI 14

19H30 21H30 Charcut’live le blind test géant en live

SAMEDI 15

15H30 Spectacle « Ca Va Foirer » billetterie Office tourisme Anjou Vignoble et Villages

16H30-17H30 & 19H45-20H45 La Station de ski

17H30 Spectacle « Boris sur les planches » billetterie Office tourisme Anjou Vignoble et Villages

19H Dans sa Bulle concert en déambulation

20H45 Spectacle « La Cuisine Monte le Son » billetterie Office tourisme Anjou Vignoble et Villages

22H Visite Historico Hystérique récit humoristique

22H35: Concert Bal « Chat Noir » .

Étang des Ganaudières Mozé-sur-Louet 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 accueil@anjou-vignoble-villages.com

English :

Already the 8th edition? Once again this year, the Arts d?Hiver festival returns on November 14 and 15, with a great desire to surprise you!

German :

Bereits die 8. Ausgabe? Mal findet das Festival Arts d’Hiver am 14. und 15. November statt und will Sie wieder überraschen!

Italiano :

Già l’ottava edizione? Anche quest’anno, il festival Arts d’Hiver torna il 14 e 15 novembre, con la voglia di sorprendervi!

Espanol :

¿Ya es la 8ª edición? Un año más, el festival Arts d’Hiver regresa los días 14 y 15 de noviembre, ¡con muchas ganas de sorprenderle!

L’événement 8ÈME FESTIVAL ARTS D’HIVER Mozé-sur-Louet a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages