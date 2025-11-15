8ÈME FESTIVAL ARTS D’HIVER SPECTACLE BORIS SUR LES PLANCHES Mozé-sur-Louet

8ÈME FESTIVAL ARTS D’HIVER SPECTACLE BORIS SUR LES PLANCHES Mozé-sur-Louet samedi 15 novembre 2025.

8ÈME FESTIVAL ARTS D’HIVER SPECTACLE BORIS SUR LES PLANCHES

Étang des Ganaudières Mozé-sur-Louet Maine-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 17:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Cette année encore, le festival Arts d’Hiver revient les 14 et 15 novembre, avec une belle envie de vous surprendre !

Fils illégitime de Raymond Queneau, Boris Vian et Albert Dupontel, Boris est chercheur en métaphysique. Dans un style de jonglage servi par « l’effet domino », planches et massues abordent le thème des sciences et de la métaphysique dans une logique absurde. Boris propose une conférence afin d’enseigner à son auditoire quelques-unes de ses expériences les plus abouties…

De et avec François Bouille.

Cie Alchymère

Tarif unique 9€

Durée 50min

Sous chapiteau

Réservations auprès de l’Office de Tourisme Anjou Vignoble et Villages. .

Étang des Ganaudières Mozé-sur-Louet 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 accueil@anjou-vignoble-villages.com

English :

The Arts d?Hiver festival is back again this year, on November 14 and 15, with a great desire to surprise you!

German :

Auch in diesem Jahr kehrt das Festival Arts d’Hiver am 14. und 15. November zurück, und zwar mit dem schönen Wunsch, Sie zu überraschen!

Italiano :

Il festival Arts d’Hiver torna anche quest’anno il 14 e il 15 novembre e si propone di sorprendervi!

Espanol :

El festival Arts d’Hiver vuelve este año los días 14 y 15 de noviembre para sorprenderle

L’événement 8ÈME FESTIVAL ARTS D’HIVER SPECTACLE BORIS SUR LES PLANCHES Mozé-sur-Louet a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages