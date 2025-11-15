8ÈME FESTIVAL ARTS D’HIVER SPECTACLE ÇA VA FOIRER Mozé-sur-Louet

8ÈME FESTIVAL ARTS D’HIVER SPECTACLE ÇA VA FOIRER Mozé-sur-Louet samedi 15 novembre 2025.

8ÈME FESTIVAL ARTS D’HIVER SPECTACLE ÇA VA FOIRER

Étang des Ganaudières Mozé-sur-Louet Maine-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – EUR

Début : 2025-11-15 15:30:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Cette année encore, le festival Arts d’Hiver revient les 14 et 15 novembre, avec une belle envie de vous surprendre !

Après plus de 1000 représentations de son premier spectacle « Riez sans modération », créé dans et pour la rue, Réverbère est certain d’une chose qu’une prouesse soit réussie ou non n’a aucune importance, ce qui compte est de la tenter, et toujours avec humour ! Il revient donc avec de nouvelles prouesses toutes impossibles, inutiles voire douloureuses (pour lui!). Il ne recule devant rien pour le simple plaisir du partage avec le public. Assis sur un fauteuil improbable, et maniant le fouet avec adresse et malice, il développera ses théories sur l’échec et le ridicule avant de les prouver par geste. Le public redemande ? Qu’à cela ne tienne , il a de la ressource, des idées stupides à volonté, et une volonté de fer pour passer à l’acte… Le ridicule ne tue pas, et il fait rire, alors profitons-en !

Cie Réverbère

Tarif unique 9€

Sous chapiteau

45min

Réservations auprès de l’Office de Tourisme Anjou Vignoble et Villages. .

Étang des Ganaudières Mozé-sur-Louet 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 accueil@anjou-vignoble-villages.com

English :

The Arts d?Hiver festival is back again this year, on November 14 and 15, with a great desire to surprise you!

German :

Auch in diesem Jahr kehrt das Festival Arts d’Hiver am 14. und 15. November zurück, und zwar mit dem schönen Wunsch, Sie zu überraschen!

Italiano :

Il festival Arts d’Hiver torna anche quest’anno il 14 e il 15 novembre e si propone di sorprendervi!

Espanol :

El festival Arts d’Hiver vuelve este año los días 14 y 15 de noviembre para sorprenderle

L’événement 8ÈME FESTIVAL ARTS D’HIVER SPECTACLE ÇA VA FOIRER Mozé-sur-Louet a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages