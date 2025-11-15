8ÈME FESTIVAL ARTS D’HIVER SPECTACLE LA CUISINE MONTE LE SON Mozé-sur-Louet

8ÈME FESTIVAL ARTS D’HIVER SPECTACLE LA CUISINE MONTE LE SON Mozé-sur-Louet samedi 15 novembre 2025.

8ÈME FESTIVAL ARTS D’HIVER SPECTACLE LA CUISINE MONTE LE SON

Étang des Ganaudières Mozé-sur-Louet Maine-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:45:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Cette année encore, le festival Arts d’Hiver revient les 14 et 15 novembre, avec une belle envie de vous surprendre. !

L’un est le patron sadique, tyran terrifiant qui aime qu’on lui obéisse au moindre froncement de sourcil. L’autre est bon à rien, souffre-douleur et victime désignée de ce chef cuisinier aux allures de savant fou. De coups de fouet en coups de couteau, une recette de cuisine a priori anodine va faire monter la sauce la moutarde leur monte au nez, et la situation tourne au vinaigre… Spectacle rythmé et essentiellement visuel, La Cuisine revisite le rapport classique du duo de clown (le beau et le laid, l’intelligent et l’imbécile, le fort et le faible) le tout traité de façon ostensiblement burlesque, et franchement tarte à la crème.

Cie Maboul Distorsion

Tarif unique 9€

Durée 1h10

Sous chapiteau

Réservations auprès de l’Office de Tourisme Anjou Vignoble et Villages. .

Étang des Ganaudières Mozé-sur-Louet 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 accueil@anjou-vignoble-villages.com

English :

Once again this year, the Arts d?Hiver festival returns on November 14 and 15, with a great desire to surprise you!

German :

Auch in diesem Jahr kehrt das Festival Arts d’Hiver am 14. und 15. November zurück, mit dem schönen Wunsch, Sie zu überraschen!

Italiano :

Anche quest’anno, il festival Arts d’Hiver torna il 14 e 15 novembre, con tanta voglia di sorprendervi!

Espanol :

Un año más, el festival Arts d’Hiver regresa los días 14 y 15 de noviembre, ¡con muchas ganas de sorprenderle!

L’événement 8ÈME FESTIVAL ARTS D’HIVER SPECTACLE LA CUISINE MONTE LE SON Mozé-sur-Louet a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages