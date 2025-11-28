8ÈME FESTIVAL DU FILM D’ARCHÉOLOGIE SOUS-MARINE ET DU PATRIMOINE MARITIME (SUBCAM) Place de Castellane Port-Vendres

8ÈME FESTIVAL DU FILM D’ARCHÉOLOGIE SOUS-MARINE ET DU PATRIMOINE MARITIME (SUBCAM)

Place de Castellane Ciné Théâtre Le Vauban Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-28

Plongez dans les abysses ! Trois jours dédiés aux films, conférences, expositions et dédicaces autour de l’archéologie sous‑marine et du patrimoine maritime : une immersion unique à Port‑Vendres & Collioure.

Tout le programme sur https://subcamarcheologie.fr/

contact@subcamarcheologie.fr

.

Place de Castellane Ciné Théâtre Le Vauban Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie contact@subcamarcheologie.fr

English :

Dive into the abyss! Three days of films, lectures, exhibitions and book signings on underwater archaeology and maritime heritage: a unique immersion experience at Port-Vendres & Collioure.

Full program at https://subcamarcheologie.fr/

contact@subcamarcheologie.fr

German :

Tauchen Sie ein in die Tiefen des Meeres! Drei Tage mit Filmen, Vorträgen, Ausstellungen und Autogrammstunden rund um die Unterwasserarchäologie und das maritime Erbe: ein einzigartiges Eintauchen in Port?Vendres & Collioure.

Das gesamte Programm auf https://subcamarcheologie.fr/

contact@subcamarcheologie.fr

Italiano :

Tuffatevi negli abissi! Tre giorni di film, conferenze, mostre e presentazioni di libri sull’archeologia subacquea e il patrimonio marittimo: un’esperienza di immersione unica a Port-Vendres e Collioure.

Programma completo su https://subcamarcheologie.fr/

contact@subcamarcheologie.fr

Espanol :

¡Sumérjase en el abismo! Tres días de películas, conferencias, exposiciones y firmas de libros sobre arqueología subacuática y patrimonio marítimo: una experiencia de inmersión única en Port-Vendres y Collioure.

Programa completo en https://subcamarcheologie.fr/

contact@subcamarcheologie.fr

L’événement 8ÈME FESTIVAL DU FILM D’ARCHÉOLOGIE SOUS-MARINE ET DU PATRIMOINE MARITIME (SUBCAM) Port-Vendres a été mis à jour le 2025-11-13 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE