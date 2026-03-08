8ème Festival Territoires Sauvages. plaine des Artigues. Le Teich

8ème Festival Territoires Sauvages.

plaine des Artigues. Halle du port Le Teich Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-03

A Pâques, direction le Bassin d’Arcachon pour la 8e édition de Territoires Sauvages !

Du vendredi 03 au lundi 06 avril, le festival 100% nature revient au Teich pour donner à voir les trésors de Nouvelle-Aquitaine.

Une édition la tête en l’air, à l’affût du peuple de l’air!

Le Festival Territoires Sauvages vous proposera à nouveau trois jours d’activités entièrement gratuites, pour tous les âges et tous les goûts. Nous sommes heureux et fiers de vous accueillir à nouveau au Teich et nous avons hâte de vous faire rencontrer les acteurs de la connaissance et de la protection de la nature, de vous emmener à la découverte du patrimoine naturel.

Documentaires, balades nature, échanges avec les acteurs de la préservation de l’environnement.

Préinscriptions et programme sur le site.

Soirée d’ouverture le vendredi à 18h.

Entré libre, tout public. .

plaine des Artigues. Halle du port Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 28 47 72 territoires-sauvages@cistude.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 8ème Festival Territoires Sauvages.

L’événement 8ème Festival Territoires Sauvages. Le Teich a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Le Teich